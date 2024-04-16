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Dünya

Kardeş ülke resmen onayladı! Türkiye ile Azerbaycan birlikte kurdu

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan'ın işbirliğiyle kurulması planlanan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine resmen onay verdi.

AA16 Nisan 2024 Salı 14:08 - Güncelleme:
Kardeş ülke resmen onayladı! Türkiye ile Azerbaycan birlikte kurdu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"na onay verdi.

TÜRKİYE İLE KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN BİRLİKTE KURDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, 19 Şubat 2024'te Ankara'da imzalanan "Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAU) Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nı onayladı.

Aliyev, Mutabakat Zaptı'nın hükümlerinin uygulanmasının sağlanması için Bilim ve Eğitim Bakanlığına, zaptın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin tamamlandığı konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bilgilendirilmesi için Dışişleri Bakanlığına talimat verdi.

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