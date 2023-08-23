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Dünya

Kardeş ülkede petrol sevinci! Suudi Arabistan'ın rezervleriyle aynı kalitede

Berat iline bağlı Shpirag bölgesinde petrol rezervi bulunduğunu duyuran Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 'Hollanda laboratuvarının yaptığı analizlere göre, Shpirag bölgesinde bulunan petrol Suudi Arabistan'ın premium petrolü ile aynı kalitede bir petroldür' ifadelerini kullandı.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
Kardeş ülkede petrol sevinci! Suudi Arabistan'ın rezervleriyle aynı kalitede
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Rama, Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ile düzenlediği basın toplantısında, keşfedilen petrol rezervinin Arnavutluk'un jeopolitik ve jeostratejik konumu için tarihi bir etkiye sahip olabileceğini ifade etti.

Keşfedilen petrol rezervinin en yüksek kalitede olduğunu vurgulayan Rama, geçmişte keşfedilen ve işletilen petrol kaynaklarının "ağır petrol kaynakları" olduğunu söyledi.

Rama, "Yaklaşık 10 yıldır süren bir çalışmanın çok ileri bir aşamasındayız ve nihai testlerin eşiğindeyiz. Bu testler, yer altından çıkarılabilecek gaz ve petrol akışının basınç dengesini değerlendirmek için gerekli. Bu, rezervin yerin 6 bin metre altında olduğu anlamına geliyor. Bölgenin jeolojik oluşumu nedeniyle çok zorlu bir araştırma sonucu büyük bir yatırımla bu rezerve ulaşıldı. Hollanda laboratuvarının yaptığı analizlere göre, Shpirag bölgesinde bulunan petrol Suudi Arabistan'ın premium petrolü ile aynı kalitede bir petroldür." diye konuştu.

Beklenen yatırım ve hayata geçirilecek projenin 3 milyar avrodan başladığını aktaran Rama, "Bu zenginliğin çıkartılması yönünde gerekli olan kompleksin tamamının oluşturulması için bir dizi sondaj çalışmasının başlamasından, gerekli tüm altyapı tamamlanana kadar ülkemize 7 milyar avroluk bir yatırım yapılması öngörülüyor. Yatırım kapsamında, rezervin depolanması ile gaz, petrol ve sülfürün ayrıştırılması için tüm altyapı ve lojistiğin oluşturulması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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