İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4346
  • EURO
    21,5071
  • ALTIN
    1248.43
  • BIST100
    4789.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kardeş ülkede Türkiye anketi! Vatandaşlar 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi
Dünya

Kardeş ülkede Türkiye anketi! Vatandaşlar 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi

Azerbaycan'da yapılan anket, Azerbaycanlıların, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istediklerini ortaya koydu.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 12:01 - Güncelleme:
Kardeş ülkede Türkiye anketi! Vatandaşlar 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin anket çalışması gerçekleştirdi.

16-20 Nisan tarihlerinde yapılan ankete 64 ilden 1070 kişi katıldı.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 73'ü Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının Azerbaycan için "çok önemli", yüzde 21,6'sı da "önemli" olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 2,3'ü ise seçim sonuçlarının ülkeleri için "önemsiz" olduğu yönünde görüş bildirdi, diğerleri bu hususta görüş sunmadı.

Katılımcıların yüzde 90,4'ü Erdoğan'ı, yüzde 5,1'i Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yüzde 0,8'i Muharrem İnce'yi, yüzde 0,1'i ise Sinan Oğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini belirtti, diğerleri ise görüş beyan etmedi.

"Seçimi kim kazanacak?" sorusuna katılımcıların yüzde 87,8'i "Erdoğan" yanıtını verirken yüzde 6,3'ü Kılıçdaroğlu'nun, yüzde 0,8'i İnce'nin, yüzde 0,3'ü ise Oğan'ın kazanacağı yönünde görüş belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.