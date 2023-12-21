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Dünya

Kardeş ülkeden Çin için yeni hamle! İnşa edilmeye başlandı

Kazakistan'ın doğusunda ülkeyi Çin ile bağlayacak yeni demir yolu hattının inşa töreni yapıldı.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden Çin için yeni hamle! İnşa edilmeye başlandı
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Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Abay eyaletinde 272 kilometre uzunluğundaki "Bahtı-Ayagöz" demir yolu hattının inşasına başlandı.

Kazakistan'ı Çin ile bağlayacak demir yolu hattının inşası tamamlandıktan sonra iki ülke arasındaki sınır kapısı sayısı üçe yükselecek.

Ayrıca Kazakistan ile Çin arasında yük taşıma kapasitesi 28 milyon tondan yaklaşık 48 milyon tona çıkacak.

Ülkenin ulaşım potansiyelinin güçlendirilmesinde önemli rol oynaması beklenen demir yolu hattının çift raylı olması ve 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra demir yolu hattının inşası kapsamında 11 tren istasyonu, 47 köprü, 23 demir yolu ve 8 kara yolu üst geçidi ile 5 yaya köprüsü yapılacak.

Yarı kamu yarı özel (PPP) işbirliği modeliyle hayata geçirilecek olan demir yolunun inşasında kullanılacak malzemenin yüzde 85'i yerel üreticilerden karşılanacak.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, yeni demir yolu hattının inşa törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

İsmailov, bölgedeki mevcut jeopolitik duruma rağmen geçen yıl ülkede tren yolu yük taşımacılığının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Bu kapsamda ülkede ulaşım altyapısına yönelik projelere hız verildiğini belirten İsmailov, "Ülkede üç yıl içinde toplam 1300 kilometreden fazla demir yolu inşa etmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

  • Kazakistan Demir Yolu
  • Doğu Çin Bağlantısı
  • İnşa Töreni

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