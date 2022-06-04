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Dünya

Kardeş ülkeden Rus RİA Novosti ajansına engel

Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı, Rus RİA Novosti haber ajansına erişimin engellendiğini duyurdu.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı, iftira nitelikli ve ayrılıkçı eğilimleri teşvik eden haberler yayımlaması sebebiyle RİA Novosti ajansına erişimin engellendiği bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva da yazılı açıklama yaparak Rusya'nın devlet ajansı olan RİA Novosti'de yer alan Azerbaycan karşıtı haberlerin iki ülke arasında 1997'de imzalanan Dostluk, Güvenlik ve Stratejik Ortaklık Anlaşması ile 2022'de imzalanan Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname'nin hükümlerine aykırı olduğunu belirtti.

RİA Novosti'de kendisini Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı sözde Ermeni yönetimin bakanı olarak tanıtan Artak Beglaryan'ın röportajı yayınlammış ve "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ifadesine yer verilmişti.

  • Rus RİA Novosti
  • Azerbaycan
  • Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı

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