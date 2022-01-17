Kargo devi uçaklarına füzesavar takacak! ''Sürekli ateş açılıyor''

Türkiye Gazetesi 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:58 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:03

Dünyanın en saygın şirketlerinden FedEx'in kargo jetleri yakında savunma silahlarına sahip olabilir. NBC News ve Reuters'ın haberine göre, FedEx, Airbus A321-200 uçak filosunu füzesavar lazer sistemiyle donatmak için Federal Havacılık İdaresi'ne talepte bulundu.

Dünya çapında faaliyet gösteren kargo şirketi bu donanım sayesinde, kızılötesi lazer enerjisini yaklaşan mermilere yönlendirerek ısı güdümlü füzelerin takibini bozmak istiyor.

FEDEX, TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEM ALMAK İSTİYOR

FedEx'in böyle bir talepte bulunmasının nedeni doğrudan kendisine karşı bir tehdit olması değil. Ancak daha önce birkaç kez sivil uçakların taşınabilir hava savunma sistemleriyle hedef alındı.

Önceki örnek olaylara gelecek olursak, Ocak 2020'de İran, bir Ukrayna uçağını seyir füzesi zannettiğini ileri sürerek düşürdü. Temmuz 2014'te ise Rusya destekli Ukraynalı ayrılıkçılar bir Malezya uçağını düşürdü.

FedEx, başvuru mektubunda, "Son yıllarda yurt dışında meydana gelen çeşitli olaylarda, taşınabilir hava savunma sistemleri tarafından sivil uçaklara ateş açıldı" deniyor.

Bu arada FedEx, 2008'de benzer bir donanımı test etti. Kullanılan lazerlerin göze zararsız olduğu bildirildi. Ayrıca lazer sistemi için ilk olarak Ekim 2019'da FAA'ya başvurdu. FAA onaya açık olmasına karşın lazerlerin devreye girmeden önce bazı özel koşulları karşılaması gerektiğini söylüyor. Sistemin herhangi bir uçağa veya insana zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesini talep ediyor.