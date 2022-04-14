İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2022 Perşembe / 13 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6306
  • EURO
    15,8839
  • ALTIN
    927.089
  • BIST100
    2475.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Karl Nehammer: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hemfikiriz
Dünya

Karl Nehammer: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hemfikiriz

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, 'İstanbul sürecinin Ukrayna'da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz.' dedi.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 22:42 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 22:49
ABONE OL

Başbakan Nehammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, "İstanbul sürecinin Ukrayna'da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Nehammer, Avusturya'nın aktif tarafsızlık politikasıyla her daim barışa katkıda bulunacağını da vurguladı.

- NEHAMMER'IN KİEV VE MOSKOVA ZİYARETLERİ

Başbakan Nehammer, 9 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunmuş, Buça başta olmak üzere savaşın yaşandığı yerlerde gözlem yapma imkanı bulmuştu.

Nehammer, Kiev ziyareti sonrasında 11 Nisan'da Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmiş, ikili görüşmenin zorlu geçtiğini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.