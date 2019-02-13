Kaşıkçı’nın katiline kafa izni!
Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ABD’nin yaptırım uyguladığı baş şüpheli Suud El Kahtani’nin, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından olaylar yatışana kadar Abu Dabi’ye gönderildiği öğrenildi.
RİYAD yönetimi, Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda katledilen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerini korumaya devam ediyor. Cinayetin baş şüphelisi olan ve o dönemde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın danışmanlığını yürüten Suud El Kahtani’nin, Kraliyet tarafından, olaylar durulana kadar Birleşik Arap Emrilikleri’ne (BAE) tatile gönderildiği öğrenildi. ABD’nin Kahtani’den hesap sorulmasını istediği, ancak Riyad’ın bu talebi ısrarla geri çevirdiği ifade edildi.
HALA PRENS’İN DANIŞMANI
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine bilgi veren ABD’li ve Suudi yetkililer, Kahtani’nin, Kaşıkçı cinayeti sonrası azledilmesine rağmen, Bin Selman’a el altından danışmanlık yapmayı sürdürdüğünü söyledi. Veliaht’ın hala Kahtani’ye akıl sorduğunu aktaran yetkililer, “Prens Bin Selman, Kahtani’ye ona dokunulmayacağına ve Kaşıkçı cinayetinin etkisi söndüğünde mahkemedeki görevine geri döneceğine dair teminat verdi” dedi. Haberde, Kahtani’nin ortalık yatışana kadar hakkında seyahat yasağı olmasına rağmen Abu Dabi’ye izne gönderildiği ifade edildi.
ABD’NİN BASKISI İŞE YARAMADI
Beyaz Saray’ın Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi olarak görülen Kahtani’den hesap sorulması için kapalı kapılar ardında Riyad’a baskı yapıldığını aktaran WSJ, Riyad yönetiminin bu konuda hiçbir adım atmadığını yazdı. Haberde, ABD’nin, Kahtani’nin muhalifleri izlemek için kurduğu medya merkezinin kapatılmasını da istediği ancak Suudi hükümetinin yönetiminin buna da karşı çıktığı kaydedildi. Kahtani’nin kendisine yasak konulana kadar en az iki kez de kraliyet mahkemesine gittiği vurgulanırken Bin Selman’ın, Washington’ın istedi üzerine, göstermelik de olsa danışmanını feda etmemesi dikkat çekti.
ALDAKİL’İ BAE’YE ELÇİ ATADI
Öte yandan, Suudi Veliaht’ın geçen hafta ortaya çıkan Kaşıkçı’ya yönelik infaz talimatını içeren mesajların Kahtani ile birlikte muhatabı olan Turki Aldakhil’in de ödüllendirildiği ortaya çıktı. Al Arabiya’nın haberine göre, Aldakhil, son Kraliyet Kararnamesi ile BAE’ye elçi olarak atandı.
‘Cinayeti örtbas etmedik’
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı cinayetinin üzerini örttükleri iddialarını geri çevirdi. Demokrat Partili milletvekillerinin hükümetin İstanbul’da öldürülen Suudi gazetecinin cinayetini örtbas ettiği yönündeki iddiasına yanıt veren Pompeo, ABD’nin cinayeti örtbas etmediğini ve olayla iligli soruşturma üzerinde titizlikle çalışıldığını söyledi. Dışişleri Bakanı, “Başkan bu konuda oldukça net; daha fazla bilgi elde ettiğimizde sorumlulardan hesap sormaya devam edeceğiz” dedi.
Kahtani kimdir?
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın basın danışmanlığını yapan Kahtani’nin, Kaşıkçı’nın öldürülmesi için İstanbul’a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor. Suudi Arabistan’da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu iddia edilen Kahtani, ABD’nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor. Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud’un, Kaşıkçı’nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey 5 kişiden biriydi.
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