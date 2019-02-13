Kaşıkçı’nın katiline kafa izni! 

RİYAD yönetimi, Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda katledilen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerini korumaya devam ediyor. Cinayetin baş şüphelisi olan ve o dönemde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın danışmanlığını yürüten Suud El Kahtani’nin, Kraliyet tarafından, olaylar durulana kadar Birleşik Arap Emrilikleri’ne (BAE) tatile gönderildiği öğrenildi. ABD’nin Kahtani’den hesap sorulmasını istediği, ancak Riyad’ın bu talebi ısrarla geri çevirdiği ifade edildi.

HALA PRENS’İN DANIŞMANI

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine bilgi veren ABD’li ve Suudi yetkililer, Kahtani’nin, Kaşıkçı cinayeti sonrası azledilmesine rağmen, Bin Selman’a el altından danışmanlık yapmayı sürdürdüğünü söyledi. Veliaht’ın hala Kahtani’ye akıl sorduğunu aktaran yetkililer, “Prens Bin Selman, Kahtani’ye ona dokunulmayacağına ve Kaşıkçı cinayetinin etkisi söndüğünde mahkemedeki görevine geri döneceğine dair teminat verdi” dedi. Haberde, Kahtani’nin ortalık yatışana kadar hakkında seyahat yasağı olmasına rağmen Abu Dabi’ye izne gönderildiği ifade edildi.

ABD’NİN BASKISI İŞE YARAMADI

Beyaz Saray’ın Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi olarak görülen Kahtani’den hesap sorulması için kapalı kapılar ardında Riyad’a baskı yapıldığını aktaran WSJ, Riyad yönetiminin bu konuda hiçbir adım atmadığını yazdı. Haberde, ABD’nin, Kahtani’nin muhalifleri izlemek için kurduğu medya merkezinin kapatılmasını da istediği ancak Suudi hükümetinin yönetiminin buna da karşı çıktığı kaydedildi. Kahtani’nin kendisine yasak konulana kadar en az iki kez de kraliyet mahkemesine gittiği vurgulanırken Bin Selman’ın, Washington’ın istedi üzerine, göstermelik de olsa danışmanını feda etmemesi dikkat çekti.

ALDAKİL’İ BAE’YE ELÇİ ATADI

Öte yandan, Suudi Veliaht’ın geçen hafta ortaya çıkan Kaşıkçı’ya yönelik infaz talimatını içeren mesajların Kahtani ile birlikte muhatabı olan Turki Aldakhil’in de ödüllendirildiği ortaya çıktı. Al Arabiya’nın haberine göre, Aldakhil, son Kraliyet Kararnamesi ile BAE’ye elçi olarak atandı.