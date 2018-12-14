'Kaşıkçı'yı öldürmenin sorumluluğundan kaçabileceğini düşünen Veliaht Prens olamaz'

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in Senatoda verdiği Cemal Kaşıkçı cinayeti brifingine atıfta bulunan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker, "Hayatımda bu kadar ikna edici delilin olduğu bir istihbarat brifingi görmedim." dedi.

ABD'nin MSNBC kanalına konuşan Senatör Corker, CIA Başkanı Haspel'in Kaşıkçı cinayeti konusunda verdiği brifingine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suudi Arabistan ile eskilere uzanan bir ilişkisi olduğuna dikkat çeken Corker, "Ama elimizde kontrolden çıkmış bir Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) var. En son yapılan istihbarat brifingdeydim. Son 12 yıldır katıldığım en açık ve net bir istihbarat brifingiydi." ifadelerini kullandı.

Corker, Muhammed Bin Selman'ın ABD'de bir mahkemeye çıktığı taktirde 30 dakika içinde suçlu bulunacağını vurgulayarak, "Hayatımda bu kadar ikna edici bir istihbarat raporu görmedim." dedi.

Öte yandan, Muhammed bin Selman'ın cinayet sonrası tavırlarını eleştiren Corker, "Konsolosluk içinde gazeteci öldürmenin sorumluluğundan kaçabileceğini düşünen 33 yaşında bir Veliaht Prens olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Senato, Veliaht Prensi sorumlu tuttu

Dün Corker tarafından sunulan ve 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Veliaht Prens bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosunda kabul edildi

Tasarıda, Senatonun Kaşıkçı cinayetinin talimatının Veliaht Prens tarafından verildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısında bulunuldu.