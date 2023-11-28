İSTANBUL 13°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9056
  • EURO
    31,7852
  • ALTIN
    1893.37
  • BIST100
    8093.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kasım Cömert Tokayev ve Faure Gnassingbe Astana'da buluştu
Dünya

Kasım Cömert Tokayev ve Faure Gnassingbe Astana'da buluştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile başkent Astana'da bir araya geldi.

AA28 Kasım 2023 Salı 18:36 - Güncelleme:
Kasım Cömert Tokayev ve Faure Gnassingbe Astana'da buluştu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Togolu mevkidaşı Gnassingbe'yi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından Tokayev ve Gnassingbe baş başa görüştü.

Heyetler arası görüşmelere de başkanlık eden iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gnassingbe'nin, Kazakistan ziyaretini tarihi olarak nitelendirdi.

İkili ilişkilerde yeni döneme adım attıklarına işaret eden Tokayev, dış politikada Afrika ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesini önemsediklerini ve bu bağlamda Gnassingbe ile görüşmesinin verimli geçtiğini söyledi.

Hükümet başkanlarına ikili ticaretin artırılması konusunda somut talimatlar verdiklerine dikkati çeken Tokayev, Togo ile tarım, doğal kaynakların işletilmesi, ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Tokayev görüşmede, Togolu gençlerin Kazakistan'da eğitim görmesini önerdiğini ve karşılıklı fahri konsolosların atanmasını kararlaştırdıklarını kaydetti.

Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe de Kazakistan ile ilişkileri stratejik düzeye taşımak istediklerini ifade etti.

Kazakistan'ın Togo'ya tahıl ihracı için imkanlara sahip olduğunu kaydeden Gnassingbe, dijitalleşme alanında da işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.