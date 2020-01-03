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Dünya

Kasım Süleymani için yarın Bağdat'ta cenaze töreni yapılacak

Irak'ta ABD'nin saldırısı sonucu ölen İranlı Komutan Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve diğer 6 kişi için başkent Bağdat'ta yarın cenaze töreni düzenlenecek.

AA03.01.2020  16:29 - Güncelleme: 03.01.2020  16:31

Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi örgütünün basın müdürlüğünün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Süleymani, Mühendis ve hayatını kaybeden diğer 6 kişi için Bağdat'ta yarın cenaze töreni yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, Mühendis ve Iraklı Haşdi Şabi üyelerinin Bağdat'taki törenden sonra Necef kentinde toprağa verileceği belirtildi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Süleymani'nin cenazesinin İran'a nakledileceğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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