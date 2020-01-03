Kasım Süleymani için yarın Bağdat'ta cenaze töreni yapılacak

AA 03.01.2020 16:29 - Güncelleme: 03.01.2020 16:31

Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi örgütünün basın müdürlüğünün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Süleymani, Mühendis ve hayatını kaybeden diğer 6 kişi için Bağdat'ta yarın cenaze töreni yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, Mühendis ve Iraklı Haşdi Şabi üyelerinin Bağdat'taki törenden sonra Necef kentinde toprağa verileceği belirtildi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Süleymani'nin cenazesinin İran'a nakledileceğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.