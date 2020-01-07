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Dünya

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölenler var

Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreni sırasında izdiham meydana geldi. 35 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

07.01.2020  12:20 - Güncelleme: 07.01.2020  12:40

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

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