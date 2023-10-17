Kassam Tugayları görüntülerini yayımladı! İsrailli kadın esir böyle tedavi edildi

Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli bir kadın esiri tedavi ettiği görüldü.

Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadının, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlar yer aldı.

Kadın esir videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi.

Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden kadın esir, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." dedi.

Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın esir, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." diye konuştu.

