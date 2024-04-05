Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, İsrail güçlerini hedef aldı

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ve araçlarını hedef alan saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Her iki grup Telegram hesaplarından ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.



Kudüs Seriyyelerinin açıklamasında, İsrail'e ait bir İHA'nın düşürüldüğü, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı ve aynı mekanda bir tankın da havaya uçurulduğu aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri, Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesi çevresi ve El-Arayişiyye bölgesi ile Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin bölgesindeki düşman askerlerinin havan toplarıyla vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in güneyindeki Netivot yerleşim birimi ile çevresinin, Askalan (Aşkelon) ve Sderot kentleri ile Gazze sınırındaki yerleşim birimlerinin roket salvosu ile Kfar Aza yerleşim biriminin ise havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırıların, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçlara verilen bir cevap olduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları ise açıklamasında, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın Yasin-105 füzesiyle hedef alındığını duyurdu.