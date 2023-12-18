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Dünya

Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ağır darbeler indiriyor

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı El-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze içinde ve çevresinde İsrail ordusuna ve askeri mevzilerine yönelik saldırılar düzenlemeyi sürdürdüklerini duyurdu.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 20:18 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ağır darbeler indiriyor
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El-Kassam'ın, Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Han Yunus'un doğusunda Siyonist askerlerle dolu bir askeri kamyonun anti-personel füzesiyle hedef alındığı, Han Yunus'un kuzeyine giren düşman kuvvetlerinin de havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.

Askerleri taşıyan kamyona yapılan saldırı sonucunda, İsrail saflarında can kaybı ve yaralanmaların olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'de İsrail askerlerine ait Hummer tipi bir cipin güdümlü tanksavar füzesi Kornet ile vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, aynı bölgenin bu kez doğusunda İsrail ordusundaki Merkava tipi tankın Tendom füzesiyle tahrip edildiği aktarıldı.

El-Kassam'dan yapılan başka bir açıklamada, yine Beyt Lahiye'de bir binada bulunan bir grup İsrail askerine yönelik anti-personel füzesiyle düzenlenen saldırı ve sonrasında yaşanan yüz yüze çatışmalarda, orada bulunan askerlerin tümünün öldürüldüğü ifade edildi.

D9 tipi askeri buldozerin Yasin 105 füzesiyle tahrip edildiğine işaret edilen açıklamada, Gazze çevresinde bulunan İsrail'in Kissufim askeri üssünün de bir dizi füzeyle bombalandığı bildirildi.

"İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de Han Yunus'taki İsrail güçlerini hedef almayı sürdürdüklerini açıkladı.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin yoğunlaştığı noktaları hedef aldığına ilişkin görüntüler yayınladı.

Açıklamada Han Yunus'un doğusunda piyade kuvvetlerine ait bir İsrail keşif uçağı olan EVO Max 4T'nin ele geçirildiği duyuruldu.

Kudüs Seriyyeleri ayrıca Gazze Şeridi çevresindeki Nahal Oz Yahudi yerleşim yerindeki askeri gruplara havan topları ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

  • El-Kassam Tugayları
  • Kudüs Seriyyeleri
  • Gazze saldırıları

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