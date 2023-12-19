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Dünya

Kassam Tugayları İsrail'e darbe vurdu: Askeri birliği hedef aldılar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail askeri birliğine saldırı düzenlediklerini ve Merkava tipi bir tankı da tahrip ettiklerini açıkladı.

AA19 Aralık 2023 Salı 21:10 - Güncelleme:
Kassam Tugayları İsrail'e darbe vurdu: Askeri birliği hedef aldılar
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Kassam Tugayları Telegram platformu üzerinden, başta Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgiler paylaştı.

İsrail ordusunun kullandığı bir Merkava tankı ile bir buldozerin Yasin 105 füzesiyle hedef alınarak tahrip edildiği belirtildi.

Paylaşımda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bulunan İsrailli bir askeri gruba ağır havan toplarıyla saldırı düzenlendiği ve ülkenin kuzeyindeki Kiryat Shmona Havalimanı yönüne de 12 adet füze fırlatıldığı kaydedildi.

Yine Han Yunus kentinde bir binada konuşlanan 7 İsrail askerinin hedef alındığı ve bunların öldürüldüğü ifade edildi.

  • İzzeddin el-Kassam
  • Han Yunus saldırısı
  • Merkava tankı tahribi

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