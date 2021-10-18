Kassam Tugayları: Özgürlük vaktiniz yaklaştı

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:56

Kassam Tugayları, Hamas ile İsrail arasında 2011'de Mısır'ın ara buluculuğunda imzalanan 1027 Filistinlinin serbest kaldığı "Esirlere Vefa" antlaşmasının 10. yıl dönümü münasebetiyle kısa bir mesaj yayımladı.



İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında esir alınan 4 İsrailli ile Kassam Tugayı mensubu bir kişinin elinde kelepçe tuttuğu bir resmin paylaşıldığı mesajda, "Esirlerimiz, özgürlük vaktiniz yaklaştı." ifadesine yer verildi.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.



- 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail, 18 Ekim 2011'de "Esirlere Vefa" ismini taşıyan takas anlaşmasıyla 2006'da esir edilen İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinlinin serbest bırakılması üzerinde anlaşmıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.