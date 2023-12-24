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Dünya

Kassam Tugayları: Son 4 günde 48 İsrail askeri öldürüldü, 35 askeri araç tahrip edildi

Kassam Tugayları, son 96 saatte Gazze Şeridi'nde 48 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini duyurdu.

AA24 Aralık 2023 Pazar 23:10 - Güncelleme:
Kassam Tugayları: Son 4 günde 48 İsrail askeri öldürüldü, 35 askeri araç tahrip edildi
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Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, son 4 günde 24 askeri eylem gerçekleştiren Kassam Tugayları, Gazze'ye giren İsrail askerlerini ve araçlarını füzelerle ve patlayıcılarla vurdu, daha önce patlayıcı yerleştirdiği iki tüneli imha etti.

Kassam keskin nişancıları, İsrail askerlerini hedef aldı. Gazze Şeridi'ndeki tüm cephelerde İsrail ordusuna ait karargahlar, saha komuta odaları ve birlikler havan mermileri ve kısa menzilli füzelerle bombalandı.

Kassam Tugayları, Gazze'de son 4 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 48 İsrail askerinin öldürdüğünü ve onlarcasının da yaralandığını, İsrail ordusuna ait 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini aktardı.

Kassam Tugayları ayrıca, Tel Aviv'e çok sayıda füze atıldığını belirtti.

  • Kassam Tugayları
  • Gazze Şeridi
  • İsrail askeri

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