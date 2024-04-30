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Dünya

Kassam Tugayları'ndan esir İsrailliler hakkında açıklama

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Netanyahu'nun menfaatleri yüzünden İsrail vatandaşlarının esir kalmaya devam ettiğini belirtti.

AA30 Nisan 2024 Salı 16:10 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'ndan esir İsrailliler hakkında açıklama
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Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda İsrailli esirlerin ailelerine seslenildi.

Arapça ve İbranice yapılan paylaşımda "Netanyahu'nun siyasi menfaatleri yüzünden çocuklarınız hala esir." ifadelerine yer verildi.

İsrail Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre bugün Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının temsilcileriyle bir araya gelen Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını söylemişti.

Netanyahu'nun yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı açıklamasının İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin devam ettiği süreçte gelmesi dikkati çekmişti.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

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