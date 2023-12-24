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Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Çok sayıda İsrailli asker öldürüldü

İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 8 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

AA24 Aralık 2023 Pazar 08:13 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Çok sayıda İsrailli asker öldürüldü
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 8 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin isim ve fotoğraflarının da yer aldığı açıklamada, ölen ve yaralanan personelin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yaralı askerlerin hastaneye götürüldüğü bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana karadan işgal sürecinde öldürülen İsrail askeri sayısı 152'ye yükselirken, toplam ölen asker sayısı da 485 oldu.

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