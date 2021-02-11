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Dünya

Katar Dışişleri Al Sani: Türkiye her zaman bizi destekledi

Türkiye'nin kendilerini her zaman desteklediklerini belirten Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:15
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Al Sani, resmi ziyaret için Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Kardeşim ve arkadaşım" olarak tanımladığı Çavuşoğlu'na iki ülke arasındaki stratejik dayanışma, iktisadi ve siyasi ortaklık ile iş birliği için teşekkür eden Al Sani, 26 Kasım 2020'de düzenlenen 6. Yüksek Stratejik Komite toplantısında önemli kararlar alındığını hatırlattı.

Al Sani, kardeş ülke Türkiye'nin özellikle İran ve ABD arasındaki görüşmeler konusunda desteğini ve görüşünü değerlendirdiklerini aktardı.

Türkiye'ye Libya'da demokratik dönüşüm sürecini desteklediği için de teşekkürlerini sunan Al Sani, Libya halkını her zaman desteklediklerinin altını çizdi.

Al Sani, mevkidaşıyla aynı zamanda Suriye ve Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, "Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler çok özel ve önemli. İki ülke arasındaki dayanışmayı daha çok pekiştirmek isteriz." ifadelerini kullandı.

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