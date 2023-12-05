İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,931
  • EURO
    31,3047
  • ALTIN
    1894.24
  • BIST100
    8101.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar Emiri, bölgedeki sorunların çözümünde Körfez ülkelerini işaret etti
Dünya

Katar Emiri, bölgedeki sorunların çözümünde Körfez ülkelerini işaret etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Körfez ülkelerinin bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde rol oynayabileceğini ifade etti.

AA5 Aralık 2023 Salı 11:21 - Güncelleme:
Katar Emiri, bölgedeki sorunların çözümünde Körfez ülkelerini işaret etti
ABONE OL

Şeyh Temim, Katar'ın başkenti Doha'da bugün düzenlenecek 44. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim, KİK ülkelerinin, bölgede ve dünyadaki büyük zorlukların çözümünde ve bunların olumsuz etkilerinin hafifletilmesinde katkıda bulunacak roller oynayabileceğini belirtti.

Doha'da bugün gerçekleştirilecek 44. KİK Zirvesi'ne Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Zirvede, KİK üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ele alınması bekleniyor.

  • Katar
  • Körfez ülkeleri
  • Gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.