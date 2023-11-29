İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,918
  • EURO
    31,7945
  • ALTIN
    1897.54
  • BIST100
    8001.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar Emiri ile Almanya Cumhurbaşkanı görüştü: Gündem Gazze
Dünya

Katar Emiri ile Almanya Cumhurbaşkanı görüştü: Gündem Gazze

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Katar Emiri ile Almanya Cumhurbaşkanı görüştü: Gündem Gazze
ABONE OL

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Steinmeier, başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumlar ile işgal altındaki Filistin toprakları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki meseleler ile gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri, görüşmede, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının, sivillerin korunmasının, insani yardımların Gazze Şeridi sakinlerine ulaştırılmasının, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre iki devletli çözümler bulunmasının önemini vurguladı.

Ülke liderleri görüşmede ayrıca ikili işbirliği ile bunu çeşitli alanlarında güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını da tartıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in İsrail ve Umman ziyaretinin ardından Katar'a geldiği belirtildi.

  • Gazze Şeridi
  • Katar Emiri
  • Almanya Cumhurbaşkanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.