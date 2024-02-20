Katar: Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri ''zorluklara'' rağmen sürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin bu konudaki rolünü ve çabalarını sürdürdüğünü vurgulayan Ensari, müzakerelerle ilgili tüm taraflar arasındaki iletişimin de hala devam ettiğini söyledi.

- Katar'ın arabuluculuk tutumu İsrail'in açıklamalarından etkilenmeyecek

İsraillilerin yaptığı açıklamaların Katar'ın arabuluculuk tutumunu etkilemeyeceğini daha önce de teyit ettiklerini vurgulayan Ensari, dolayısıyla İsrail'in açıklamalarına rağmen Katar'ın Gazze'de yakın zamanda bir insani ateşkesin sağlanması çabalarına devam ettiğini belirtti.

Zorluklara rağmen müzakere çabalarının devam ettiğini kaydeden Ensari, sürecin selameti için detaylara giremeyeceğini ancak müzakerelerde insani açının öncelikli tutulduğunu ifade etti.

Ensari, Katar'ın İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yaptığı insani yardımlara işaret ederek "Gazze'deki yıkım ve katliamın boyutunu kimse anlayamıyor." dedi.

- NETANYAHU'DAN KATAR'IN ARABULUCULUK ROLÜ İÇİN "SORUNLU" İDDİASI



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kanal 1"2 televizyonunda yayınlanan haberde, "Hamas üzerinde fazla baskı kurmadığı" iddiasıyla Katar'ın arabuluculuk rolünü "sorunlu" olarak nitelendirmişti.

Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası müzakereleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan sonuç çıkmamıştı.

Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine heyet göndermeyi reddetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.