Katar ile BAE anlaştı! Tam 120 milyon varil

Katarlı şirketten yapılan yazılı açıklamada, ENOC'a temmuz ayından itibaren 10 yıl süreyle 120 milyon varile kadar doğal gaz kondensatı tedarik edileceği belirtildi.

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi, şirketin, BAE ulusal petrol şirketi ENOC ile ilişkilerini güçlendirecek uzun vadeli doğal gaz kondensatı tedariki anlaşmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

ENOC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Seyf Hamid el-Felasi de Katar ile BAE'li şirketler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzalamaktan memnun olduklarını ifade etti.

