Katar ile Irak UNRWA'ya 25 milyon dolar destek verme kararı aldı

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed Saif Al Sani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önünde UNRWA'nın karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili açıklama yaptı.

UNRWA'yı hedef alan kampanyayı kınadığını ve bazı ülkelerin de Filistinliler için bir alternatifi olmayan bu kuruma tahsis edilen fonları askıya almasından üzüntü duyduğunu ifade eden Al Sani, Katar'ın UNRWA'ya 25 milyon dolar değerinde ek destek verme kararı aldığını belirtti.

Irak da Katar gibi UNRWA'ya 25 milyon dolar destek verme kararı aldı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 161. oturumu kapsamında yaptığı açıklamada, UNRWA'nın güçlü bir saldırıyla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Kuruma 25 milyon dolar destek verme kararı aldıklarını kaydeden Hüseyin, diğer ülkelere de UNRWA'yı destekleme çağrısında bulundu.

UNRWA VE İDDİALAR

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken savaş sürecinde tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bu iddialar nedeniyle, Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.