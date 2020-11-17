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Dünya

Katar ile Kuveyt 5 konu üzerinde anlaştı

Katar ile Kuveyt arasında yapılan görüşmeler sonucu 5 mutabakat zaptı imzalandı.

AA17 Kasım 2020 Salı 21:58 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 21:58
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Katar ile Kuveyt, iki ülke arasındaki ortak iş birliğini güçlendirmek adına çeşitli alanlarda 5 mutabakat zaptı imzaladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın katılımıyla internet üzerinden Katar-Kuveyt Ortak Yüksek Komite toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda taraflar arasında doğrudan yatırımı teşvik etme, kamu hizmeti ve idari gelişim ile İslami işlerin yanı sıra ziraat, yol yapım ve bakım çalışmalarının iyileştirilmesi alanlarında iş birliğini hedefleyen 5 mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt ile Umman, Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ambargosuna rağmen Doha ile iyi ilişkilerini koruyor.

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