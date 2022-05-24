Fransa, Katar elçiliğinin güvenlik görevlisinin öldürülmesine ilişkin net açıklama yapmadı

Fransız asıllı olduğu belirtilen saldırganın, Büyükelçilikteki güvenlik görevlisini öldürmesinin üzerinden 24 saat geçmesine rağmen saldırıya ilişkin önemli detaylar henüz netleşmedi.

Ülke basını, 38 yaşındaki Fransız saldırganın yine Fransız asıllı olan görevliyi aralarında başlayan münakaşa üzerine çıkan kavgada öldürdüğünü aktardı.

Bazı kaynaklar ise saldırganın Büyükelçilik binasına girmeyi başardığını, güvenlik görevlisinin içerde müdahale sırasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Bazı basın organları saldırganın görevliyi bıçakla öldürdüğünü iddia ederken bazı haberlerde ise güvenlik görevlisinin darbedilerek öldürüldüğünü ifade etti.

Fransız otoritelerinin terör ihtimali vermediği olayda, yakalanan zanlının suçunu itiraf ettiği, ayrıca polise şiddetten sabıkasının olduğu kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığının saldırıya ilişkin kınama açıklamasında Fransız yönetimine olayın aydınlatılacağına ilişkin güven duyulduğu belirtilse de Paris'ten henüz net ve detaylı bir açıklama yapılmış değil.

Fransız basınının, saldırganın akli dengesinin tam yerinde olmadığını aktarmasının aksine saldırganın aşırı sağcı bir profili olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.

Paris'in en işlek caddelerinden Champs Elysees'ye yakın 8. Bölge'de yer alan Tilsitt'teki Katar'ın Paris Büyükelçiliğine dün sabah girmek isteyen kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan kavgada, güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

