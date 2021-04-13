Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak

AA 13 Nisan 2021 Salı 02:54 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 02:55

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın egemen varlık fonu için ortaklık konusunda Katar ile görüşmeler yapıldığını belirtti.

Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Onyeama, "Katar, itibarlı ve stratejik bir ülke. Nijerya'yı ekonomik olarak ve diğer alanlarda ilerletmek için Katar ile iş birliği yapıyor." dedi.

Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde olumlu etki sağlayacağını kaydetti.