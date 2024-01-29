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Dünya

Katar, UNRWA'ya destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı

Katar, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayarak, finansal desteğin durmasının yansımaları konusunda uyarıda bulundu.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 21:38 - Güncelleme:
Katar, UNRWA'ya destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı
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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva binti Raşid el-Hatır ile UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini telefonda görüştü.

Hatır, görüşmede Lazzarini'ye, UNRWA'ya Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların sunulmasında Katar'ın destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik devam eden savaşın durması için siyasi bir çözüm konusunda uluslararası toplumun başarısız kaldığına dikkati çeken Hatır, uluslararası bağışçılara UNRWA'ya gerekli desteği vermeyi sürdürmeleri çağrısı yaptı.

Katarlı yetkili, "finansal desteğin askıya alınmasının, UNRWA'nın çalışmalarını ve Filistinlilerin acil ihtiyaçlarına cevap verme imkanlarını olumsuz etkileyeceği" konusunda uyardı.

Lulva el-Hatır, "UNRWA'ya verilen desteğin toplu olarak kesilmesinin sonuçları" konusunda uyarıda bulunarak, "bu konunun kurum için varoluşsal bir tehdit oluşturacağını ve birkaç hafta içinde kurumun çalışmalarının tamamen durmasına yol açabileceğini" söyledi.

- Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

  • BM Yardım
  • UNRWA Destek
  • Filistin Mültecilere Yardım

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