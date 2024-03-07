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Dünya

Katar ve ABD, savunma iş birliği anlaşmasında değişiklik yaptıklarını bildirdi

Katar ile ABD, 90'lı yıllarda imzaladıkları savunma iş birliği anlaşmasında değişiklik yaptıklarını açıkladı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 00:21 - Güncelleme:
Katar ve ABD, savunma iş birliği anlaşmasında değişiklik yaptıklarını bildirdi
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ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen 6. Katar-ABD Stratejik Diyalog Toplantısı'na ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlık etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, toplantıdan çıkan sonuç bildirisinin metnini yayımladı. Bildiride, toplantının, iki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşmasının değiştirilmesi dahil olmak üzere birçok yeni kazanımla sonuçlandığı belirtildi.

Değişikliğin içeriğine ilişkin bilgi verilmeyen bildiride, "İki ülkenin de hükümetleri, mevcut savunma işbirliği anlaşması kapsamında işbirliklerini ve yakın güvenlik ortaklıklarını daha da güçlendirdi; iki ülke arasında devam eden savunma ortaklığını geliştirme, barış ve istikrarı güçlendirme, terörle mücadele konularındaki kararlılıklarını yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Tarafların Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nün bölgesel barış ve istikrarı sağlamlaştırmadaki stratejik önemini vurguladığı kaydedilen bildiride, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla üsse yönelik gelecekteki yeniliklerin de görüşüldüğü aktarıldı.

Tarafların ayrıca askeri işbirliği alanındaki son gelişmeleri de değerlendirdiği belirtilen bildiride, terörle mücadele, güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanlarında ortaklık konusunda, Katar ve ABD'nin "güçlü güvenlik ortaklıklarına vurgu yaptığı" kaydedildi.

Ayrıca iki ülke de havacılık, sınır güvenliği, bilgi alışverişi, aşırılıkla, terörizm ve terörün finansmanıyla mücadele alanlarında daha fazla işbirliği oluşturma isteklerini ifade etti.

Bildiride, 6. Katar-ABD Stratejik Diyalog Toplantısı'nda Yemen, Sudan ve Afganistan'ın da görüşüldüğü aktarıldı.

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