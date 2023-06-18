Katar ve Mısır'dan çatışmaların yaşandığı Sudan'a insani yardım

Katar Hayır Kurumu'nun, Katar haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, Katar Kalkınma Fonu ile işbirliği içinde Sudan'daki çatışmadan etkilenen insanlara gıda yüklü yardım uçağının gönderildiği belirtildi.

Yardımın, temel gıda malzemelerinden oluştuğu aktarılan açıklamada, 35 ton gıda yardımının, binden fazla gıda sepeti şeklinde dağıtıldığı ifade edildi.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise "Mısır donanma kuvvetlerine ait ikmal gemisinin, Sudan'a vardığı" duyuruldu.

Yüzlerce ton yardım malzemesi yüklü gemideki yardımların, gıda ve tıbbi malzeme ağırlıklı olduğuna işaret edilen açıklamada, yardımların, Sudan'da çatışmalardan en çok etkilenen bölgelere sevk edileceği kaydedildi.

Açıklamada, yardımların, Mısır Savunma Bakanlığı ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı, Mısır Kızılayı, Mısır Zekat ve Yardım Evi Vakfı tarafından sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Mısır ve Katar da dahil olmak üzere birçok Arap ülkesi, çatışmaların yaşandığı Sudan'a daha önce de insani yardımlar göndermişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan ordusu ve HDK arasında 72 saatlik ateşkes anlaşması yapıldığı açıklanmıştı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR



Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda, yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

