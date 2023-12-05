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Dünya

Katar ve Suudi Arabistan birçok alanda anlaştı

Katar ve Suudi Arabistan arasında yatırım, ticaret, sanayi, bankacılık, kültür ve spor gibi alanlarda mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.

AA5 Aralık 2023 Salı 19:14 - Güncelleme:
Katar ve Suudi Arabistan birçok alanda anlaştı
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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Doha'da düzenlenen 7. Katar-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Katar ve Suudi Arabistan arasındaki ikili işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortak ilgi alanlarının ele alındığı toplantıda, bölgenin güven ve istikrarı konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sırasında iki ülke arasında yatırım, ticaret, sanayi, bankacılık, kültür ve spor gibi alanlarda mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.

Doha dün Katar ve Suudi Arabistan dışişleri başkanları liderliğinde düzenlenen "Katar-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi Yürütme Komitesi" toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

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