Katar'dan Danimarka'daki çirkin saldırıya kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı şiddetle kınanarak, "Bu menfur olay, mübarek ramazan ayında dünyadaki 2 milyardan fazla Müslüman'ın dini duygularını kışkırtmak ve provoke etmektir." ifadesi kullanıldı.

İfade özgürlüğü gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tekrar müsaade edilmesinin şiddet ve nefreti körükleyeceği, barışçıl yaşam değerlerini tehdit edeceği uyarısında bulunuldu.

Dünyadaki Müslümanların hedef alınmasına yönelik sistematik çağrıların devam etmesiyle İslam'a yönelik nefret kampanyalarının ve İslamofobik söylemlerin tırmanışa geçtiği ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma, nefret, ayrımcılık, şiddet ve provokasyonların son bulması için sorumluluk üstlenilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Katar'ın inanç, ırk veya dine dayalı her türlü nefret söylemine karşı olduğu ve kutsal değerleri siyasi anlaşmazlıklara alet etmeyi reddettiği vurgulandı.