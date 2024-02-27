İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1497
  • EURO
    33,8175
  • ALTIN
    2038.65
  • BIST100
    9190.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
Dünya

Katar'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda İsrail ile Filistinli gruplar arasında duyurulabilecek bir anlaşmanın varlığını yalanladı.

AA27 Şubat 2024 Salı 17:57 - Güncelleme:
Katar'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
ABONE OL

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, ateşkes ve esir takasıyla ilgili devam eden müzakerelerin şu ana kadar somut bir sonuç vermediğini söyledi.

En kısa zamanda anlaşmayla sonuçlanacak bir gelişmeden umutlu olduklarına ifade eden Ensari, "Ramazan ayında bir ateşkesin sağlanması için çabalıyoruz. Bu dönemde bazı Yahudi bayramları da söz konusu, dolayısıyla tüm tarafları ateşkese davet ediyoruz." dedi.

Anlaşmanın sağlanması için oldukça fazla engellerin olduğunu vurgulayan Ensari, müzakere sürecine zarar verebileceğinden dolayı bahsi geçen engellere dair detay vermedi.

Ateşkes ve esir takasıyla ilgili basında çıkan iddiaları hatırlatan Ensari, "Ateşkesin sağlanması için temel konularda net bir mutabakat yok. Herhangi bir anlaşma olsaydı duyuracaktım ancak bunun olması için hala çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Ensari, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlama planlarına dair ise "Bu yönde atılacak her adım anlaşmanın önünde birer sorun olacak. Hatta bu gibi adımlarla tansiyonun yükselmesi muhtemeldir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması konusuna da değinen Ensari, bölgede yaklaşık 2,5 milyon insanın olması hasebiyle yardımların hep yetersiz kaldığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 300 bin insana hiçbir yardımın ulaşmadığını hatırlatan Ensari, uluslararası hukuka göre doğal bir hak sayılan yardımların müzakerelerde bir madde olarak konuşulmasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Gazze'de durumun gittikçe kötüleşmesine rağmen yardımların azaldığını aktaran Ensari, uluslararası topluma duruma müdahale etme çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.