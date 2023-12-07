İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9217
  • EURO
    31,2934
  • ALTIN
    1887.98
  • BIST100
    7978.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar'dan ''İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını durduracak'' uluslararası eylem çağrısı
Dünya

Katar'dan ''İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını durduracak'' uluslararası eylem çağrısı

Katar, işgal altında tutulan Kudüs kentindeki kutsal değerlere yönelik İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumdan 'acilen harekete geçilmesi' çağrısında bulundu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
Katar'dan ''İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını durduracak'' uluslararası eylem çağrısı
ABONE OL

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın, X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "aşırılık yanlılarının, işgal altındaki Kudüs'te, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde hakimiyet kurulması sloganıyla gösteri düzenlemesine izin veren İsrail işgalinin en güçlü ifadelerle kınandığı" kaydedildi.

Söz konusu gösterinin, hassasiyetleri provoke etmesinin yanı sıra Filistin halkının hakları ile işgal altında tutulan Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi Ürdün vesayetine yönelik bariz bir saldırı olduğu vurgulandı.

Bu provokatif adımların bölgedeki gerilimi artıracağı ve şiddet döngüsünü genişleteceği belirtilen açıklamada, İsrail'in Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükoyu ve kutsallıklarını değiştirmeye yönelik çabaları karşısında uyarıda bulunuldu.

İsrail'in, Kudüs'te İslam ve Hristiyanlığa ait kutsal mekanların tarihi ve hukuki durumuna saygı duyması, bu durumu değiştirmeye yönelik attığı tüm adımları durdurması gerektiği kaydedilen açıklamada, Ürdün'ün vesayetinin kutsal mekanların korunmasındaki rolünün önemine işaret edildi.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası topluma, "uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya, kardeş Filistin halkının meşru hakları ile İslam ve Hıristiyanlığın kutsalları aleyhindeki ihlallerini durdurmaya İsrail'i mecbur etmek için acilen eyleme geçme" çağrısında bulundu.

FANATİK YAHUDİ GRUPLARDAN PROVOKATİF ÇAĞRI

"Tapınak grupları" adı verilen çeşitli fanatik Yahudi gruplar, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, Yahudilerce kutsal Hanuka Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 7 Aralık akşamı provokasyon niteliğinde bir yürüyüş yapacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, yürüyüşün, Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu "Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa'daki yönetimini sona erdirmek" ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'da "tam Yahudi hakimiyetini yeniden tesis etmek" amacıyla düzenleneceği ifadelerine yer verilmişti.

İsrail polisinin izin verdiğine dikkati çekilen yürüyüşün, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine açılan Şam Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya doğru ilerleyecek şekilde planlandığı belirtilmişti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

  • Kudüs saldırıları
  • Uluslararası toplum
  • Kutsal değerler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.