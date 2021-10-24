Katar Devlet Bakanı ile Mısır'ın Doha Büyükelçisi bir araya geldi

AA 24 Ekim 2021 Pazar 16:25 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 16:26

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Merihi, başkent Doha'da Mısırlı Büyükelçi Şerbini'yi kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliği konusu masaya yatırıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 15 Eylül'de Katar'ın Kahire Büyükelçisi Salim bin Mubarek Al Şafi'nin güven mektubunu kabul etmişti.

Mısırlı Büyükelçi Şerbini de 19 Ekim'de güven mektubunu Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye sunmuştu.

- Körfez krizi Ula Bildirisi'yle çözüme kavuştu

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştu.