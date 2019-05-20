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Katar'dan Suudi Arabistan'ın ''teröre destek verme'' suçlamasına tepki

Katar, Suudi Arabistan'ın ülkesine yönelttiği 'terörü destekleme ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) zarar verme' suçlamalarını kınadı.

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hâtır, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'in dün yaptığı bir açıklamada Doha yönetimini hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Cubeyr'in dünkü açıklamalarının tam bir paradoks olduğunu söyleyen Hâtır, "Cubeyr, konuşmasına bir olmak, Arap ve Körfez ülkelerinin safları ile vizyonlarının bir olması gerektiği gibi ifadelerle başladı. Ancak daha sonra Katar'a saldırdı. Suudi Bakan, Katar'a yaklaşık iki yıldır abluka uygulayan dört ülkenin (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır) benimsediği politikaların Körfez birliğini parçaladığını unutuyor ya da unutmuş gibi davranıyor." diye konuştu.

Katar'a abluka uygulayan bu dört ülkenin, Arapların ve Körfez ülkelerinin ortak çalışmalarına zarar verdiğini, sadece Katar'a değil bir dizi Arap ülkesine de baskı yaptığını belirten Hâtır, Cubeyr'in suçlamalarının cevap verilmeyi dahi hak etmediğini dile getirdi.

- "BOZUK PLAK GİBİ AYNI ŞEYİ TEKRARLAYIP DURUYOR"

Öte yandan, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi, yaptığı basın açıklamasında, Cubeyr'in Doha yönetimine yönelttiği suçlamalara tepki gösterdi.

"(Cubeyr) Abluka başladığından bu yana her toplantı ve konferansta bozuk plak gibi sürekli aynı şeyi tekrarlayıp duruyor ancak hiçbir delil de göstermiyor." diyen Merihi, Körfez'deki komşularının Katar'a halen abluka uyguladığını, Suudi Arabistan'ın son gelişmeleri değerlendirmek üzere acil toplantıya çağırdığı KİK ve Arap Birliği zirvelerine ülkesinin davet edilmediğini belirtti.

Merihi, "Trump savaş istemediğini söyledi. Ben İran'ın da bölgede savaş veya istikrarsızlık istediğini sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Cubeyr, dün, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, ABD, İran ve Körfez ülkeleri arasında son günlerde yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan'ın bölgede savaş istemediğini ve bu savaşı önlemek için elinden geleni yapacağını ancak diğer tarafın savaşı seçmesi durumunda Riyad yönetiminin de tüm gücü ve kararlılığıyla buna karşılık vereceğini ifade eden Cubeyr, konuşmasında Katar'ı da terörü desteklemek ve KİK'e zarar vermekle suçlamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

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