Katar'dan Türkiye açıklaması: Benzersiz ilişkiler daha da derinleşecek

Büyükelçi Al Sani, Türkiye-Katar ikili ilişkileri, ticaret, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

Katar-Türkiye ilişkilerinin sağlam, sürdürülebilir ve benzersiz olması bakımından diğer uluslararası ilişkilerden farklı olduğunu vurgulayan Al Sani, "Türkiye ile ikili ilişkilerimiz, değişimden uzak hep daha iyiye gitmiştir. İlişkilerimiz, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Bu zorluklar, ilişkilerimizi yalnızca daha sağlam ve köklü hale getirdi." değerlendirmesini yaptı.

- "İLİŞKİLERİN SEVİYESİNİ DAHA GENİŞ VE KAPSAMLI YÖNLERİ İÇERECEK ŞEKİLDE YÜKSELTMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Al Sani, ilişkilerin ve iş birliği alanlarının iç içe olmasından dolayı Yüksek Stratejik Komite toplantıları, karşılıklı ziyaretler, konferanslar, çeşitli forumlar ve ortak komiteler gibi birçok diyalog mekanizmalarının mevcut olduğunu belirterek en son ağustosta Türkiye-Katar Ortak Çalışma Komitesi toplantısı düzenlendiğini hatırlattı.

Büyükelçi Al Sani, "Doğal olarak iki ülke arasında daha fazla yakınlaşmayı ve iş birliğini sağlamayı, mevcut iş birliğini güçlendirmeyi ve temellerini sağlamlaştırmayı ve ayrıca bu ilişkilerin seviyesini daha geniş ve kapsamlı yönleri içerecek şekilde yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Al Sani, Yüksek Stratejik Komitenin 2014'te kurulmasından bu yana en önemli önceliklerinden birinin, iki ülke arasındaki ticaretin seviyesini yükseltmek olduğunu ve iki ülke liderlerinin de bu konuya özen gösterdiğini kaydetti.

Al Sani, bunun karşılıklı yatırımlarda, ticari ve ekonomik fuarlarda, iş insanları, yatırımcılar ve ticaret odaları arasındaki büyük hareketlilikte ve iki ülke vatandaşlarının güveni ve yatırım yapma isteklerinde açıkça görülebileceğini ifade etti.

İki ülke arasında bahsedilen 5 milyar dolar ticaret hedefinin sorulması üzerine Al Sani, "Bahsedilen hedefi gerçekleştirmek ve sonraki aşamada bunu daha büyük bir sayıya çıkarmak için her iki tarafça gerçek çabaların gösterildiğine şüphe yoktur." yanıtını verdi.

- "ÇEŞİTLİ ALANLARDA VE SEKTÖRLERDE BİRÇOK ANLAŞMANIN İMZALANMASI BEKLENİYOR"

Al Sani, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite toplantılarının ve bu toplantılarda varılan anlaşmaların ikili ilişkilere "büyük bir ivme kazandırdığını" vurguladı.

Söz konusu toplantıların önemine işaret eden Al Sani, "Mevcut ilişkileri güçlendirip iki ülke arasındaki ortak iş birliği alanlarını genişleten bu toplantılar; daha önceki anlaşmaların başarısını, etkinliğini ve ikili ilişkilere oluşturduğu katkıyı değerlendirmek için bir fırsattır." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Al Sani, "Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı 14 Ekim Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Önemli çeşitli alanlarda ve sektörlerde birçok anlaşmanın imzalanması bekleniyor." ifadesini kullandı.

- "TÜRK HALKI BU SEVİNÇTE ORTAĞIMIZDIR"

Türkiye-Katar güvenlik iş birliği kapsamında FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a, Katar Polis Gücü'nde Türk polisinin de görev almasını değerlendiren Al Sani, "Bu mühim ve hassas alandaki iş birliği, Katar Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğu büyük güveni ve iki ülke halklarını birbirine bağlayan kardeşlik duygularını yansıtmaktadır. Bu iş birliği sadece bu alanla kısıtlı değil, iki ülke arasında çeşitli sektörlerde yakın iş birliği mevcut. Bu da ilişkilerin her düzeyde kök saldığını ve derinleştiğini göstermektedir." görüşünü aktardı.

Al Sani, Dünya Kupası etkinliğine ev sahipliği yapan ilk Arap ve İslam ülkesi olmaları nedeniyle bu büyük başarının kendileri için çok şey ifade ettiğini belirterek "Katar'a çok sayıda taraftarın gelmesini bekliyoruz. Türkiye ile bizi bağlayan benzersiz kardeşlik bağlarından dolayı Türk halkı bu sevinçte ortağımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bunu geçen haftalarda Ankara'da düzenlenen Dünya Kupası tanıtım faaliyetlerine katılan kişilerdeki yüksek coşkuyu gördüklerine işaret ederek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun söz konusu tanıtım faaliyetine katılmasından da şeref duyduklarını anlattı.

- "FUTBOLSEVERLERE UNUTAMAYACAKLARI BİR DENEYİM YAŞATACAK BİR TURNUVA İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Al Sani, Türkiye'nin altyapı projeleri ve turnuvanın güvenliğinin sağlanmasındaki rolüyle Dünya Kupası etkinliğine hazırlıkta en başından beri yer aldığına dikkati çekerek ilgili makamlar arasında yoğun koordinasyon, karşılıklı ziyaretler ve her düzeyde temaslar yaptıklarını aktardı.

Dünya Kupası hazırlıklarında Türkiye-Katar iş birliğinin en önemli izlerinden birinin Al Thumama Stadyumu'nda görüldüğünü ifade eden Al Sani, şunları kaydetti:



"Dünya kaygı ve belirsizlikle dolu zor dönemden geçerken, biraz sevinç ve mutluluk ile bolca umuda ihtiyacımız var. Futbolseverlere unutamayacakları bir deneyim yaşatacak bir turnuva için çalışıyoruz."