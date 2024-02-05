Katar'dan UNRWA uyarısı: Feci sonuçlar doğurur

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Emirlik Ofisinde bir araya geldi.

Al Sani, Katar'ın, Gazze'de sivillerin yaşadığı insani durum göz önüne alındığında sorumlulukları ikiye katlanan UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Gazze'ye insani yardım girişlerinin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde devam etmesini istediklerini dile getiren Al Sani, UNRWA'nın, Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki milyonlarca kişiye yardım sunulması konusunda üstlendiği rolü takdir ettiklerini aktardı.

Al Sani, UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesinin feci sonuçlar doğuracağını kaydederek, köklü değer ve geleneklere sahip uluslararası bir kurum olarak ajans ile onun çalışanlarına yönelik iddiaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Lazzarini ise ajansın, acil insani ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunan programlarına cömert ve sürekli desteğinden dolayı Katar'a teşekkür etti.

- UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

