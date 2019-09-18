Katil balinalar kirli denizden kaçıyor
Denizlerdeki kirlilik katil balinaların geleceğini tehdit ediyor.
Arjantin’de Mar Chiquita kasabasında bir kişi, sahile vuran ve orka olarak da adlandırılan katil balinaları fark edince yetkililere haber verdi. Yardıma gelen belediye çalışanları, itfaiyeciler ve deniz biyologları, 7 katil balinadan 6’sını güvenli şekilde denize çekmeyi başardı. Balinalardan biri kurtarma çalışmaları esnasında telef oldu. Yapılan araştırmalar denizleri kirleten plastik ve kimyasal bileşenlerin dünyadaki katil balina nüfusunun yarısının gelecek 30 yıl içinde yok olmasına neden olabileceğini ortaya koydu.
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