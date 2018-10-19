Katil Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal ediyor

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzey ile batısındaki köylere yönelik topçu saldırılarını düşük yoğunlukta sürdürüyor.

Esed rejimi mutabakatın sağlanmasının ardından, Lazkiye’nin Kıbane, Kinidde ve Tiffahiyye köyleri, Hama'nın Latamne, Keferzita ilçeleri ile Ziyare köyü, İdlib'in Bıdama ilçesi ve Naciyye köyüne zaman zaman topçu atışları düzenledi.

Söz konusu saldırılarda iki çocuğun yaralandığı öğrenildi.

İdlib, Suriye iç savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olduğu için, 4-5 Mayıs'taki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri, 4 milyon sivilin barındığı İdlib'e saldırılarını sürdürdü. Son dönemde rejim güçlerinin İdlib'i ele geçirmek üzere yığınak yapması, uluslararası camia nezdinde endişe uyandırdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Mutabakat, İdlib'de sivillere güven ve umut aşıladı. Şimdiye kadar 80 binin üzerinde sivil evlerine geri döndü.