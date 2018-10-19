Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katil Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal ediyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düşük yoğunluklu topçu atışlarına devam ediyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzey ile batısındaki köylere yönelik topçu saldırılarını düşük yoğunlukta sürdürüyor.

Esed rejimi mutabakatın sağlanmasının ardından, Lazkiye’nin Kıbane, Kinidde ve Tiffahiyye köyleri, Hama'nın Latamne, Keferzita ilçeleri ile Ziyare köyü, İdlib'in Bıdama ilçesi ve Naciyye köyüne zaman zaman topçu atışları düzenledi.

Söz konusu saldırılarda iki çocuğun yaralandığı öğrenildi.

İdlib, Suriye iç savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olduğu için, 4-5 Mayıs'taki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri, 4 milyon sivilin barındığı İdlib'e saldırılarını sürdürdü. Son dönemde rejim güçlerinin İdlib'i ele geçirmek üzere yığınak yapması, uluslararası camia nezdinde endişe uyandırdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Mutabakat, İdlib'de sivillere güven ve umut aşıladı. Şimdiye kadar 80 binin üzerinde sivil evlerine geri döndü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Aliya İzzetbegoviç´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 19 Ekim 2003

Aliya İzzetbegoviç´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 19 Ekim 2003

Ara Güler vefat etti

Ara Güler vefat etti

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA