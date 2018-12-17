Katil Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal ediyor Katil Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakata rağmen “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içindeki bölgelere sızma operasyonu düzenledi.