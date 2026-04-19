  • Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'de şehit sayısı 72 bin 551'e yükseldi
Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'de şehit sayısı 72 bin 551'e yükseldi

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 72 bin 551'e ulaştı.

19 Nisan 2026 Pazar 14:06
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere biri daha önceki saldırılarda ağır yaralanan olmak üzere 2 Filistinlinin naaşı getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 775 kişinin şehit edildiği, 2 bin 171 kişinin yaralandığı, enkaz altından 761 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 551'e, yaralı sayısının da 1172 bin 274'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

  • Gazze Şehitleri
  • İsrail Saldırısı
  • Ekim 2023

