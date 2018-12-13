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Katil İsrail birkaç saat içinde 2. sanık Filistinliyi silahlı operasyonda öldürdü

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit'te bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Burkan sanayi bölgesinde iki İsraillinin ölümüne bir İsraillinin yaralanmasına sebep olan Eşref Nualve'nin katil İsrail İç İstiharat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından öldürüldüğü bildirildi.

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Şabak'tan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesindeki saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonun yoğun ve komplike olduğu, polis ve istihbarat birimlerinin, yeni bir eylem hazırlığı içinde olan Eşref Nualve'nin yerini tespit ettiği kaydedildi.

Bu operasyonla, İsrail silahlı güçleri birkaç saat içinde terörle suçladığı ikinci kişiyi silahlı bir operasyon sonucu öldürdüğünü duyurmuş oldu. Dün gece İsrail ordusu, pazar akşamı Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin (29) silahlı bir operasyonda öldürüldüğünü duyurmuştu.

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