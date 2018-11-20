Katil İsrail bu yıl 900'den fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ocak 2018'den bu yana gözaltına alınan 908 Filistinli çocuktan 270'i İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 18 yaş altı Filistinli çocukları genellikle aileleriyle kaldıkları evlerden gece yarısı düzenlenen baskınlar sırasında gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan çocukların İsrail güçlerince hazırlanan itirafnameleri zorla imzalamaları için işkenceye maruz kaldığı dile getirilen açıklamada, söz konusu çocuklardan bazılarının eğitim haklarından mahrum bırakıldığı, bazılarının ise aileleriyle dahi görüşmesine izin verilmediği vurgulandı.

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te taş attıkları iddiası da dahil olmak üzere çeşitli gerekçelerle Filistinli çocukları gözaltına alıyor.

Filistinli Esirler Cemiyetinin daha önce yayımladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 350 Filistinli çocuk bulunuyor.

Öte yandan Dünya Çocukları Savunma Hareketi Filistin şubesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin bu yıl Gazze Şeridi’nde 46, Batı Şeria’da da 6 olmak üzere 52 Filistinli çocuğu şehit ettiği ifade edilmişti.

İsrail, 2015 yılında 12 yaş altı çocukların gözaltına alınması, mahkemeye çıkarılması ve idari tutukluluk kapsamında alıkonulmasına izin veren bir yasa çıkarmıştı.