Katil İsrail güçleri 2018’de 312 Filistinliyi şehit etti

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Abdullah El-Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi’ne göre, İsrail güçleri 2018'in başından bu yana 312 Filistinliyi katletti, 31 bin 500 Filistinliyi yaraladı.

Merkez tarafından yayımlanan raporda, 312 şehidin 57’si çocuk, 3’ü kadın olduğu belirtilerek, şehitlerin 262’sinin abluka altındaki Gazze Şeridi’nden, 50’sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’dan olduğu kaydedildi.

Şehit sayısının 2017’ye kıyasla 2018’de yüzde 200 oranında arttığına dikkat çekilen raporda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri ile işgal altındaki Batı Şeria’da kent ve beldelere düzenlediği baskınlarda Filistinlilere yönelik gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandığı vurgulandı.

İsrail güçlerinin 2018 yılında 31 bin 500 Filistinliyi yaraladığı belirtilen raporda, 26 bininin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu olduğu kaydedildi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise daha önce yayımladığı raporda, İsrail güçlerinin 2018'in başından bu yana 295 Filistinliyi şehit ettiği, 29 bin Filistinliyi de yaraladığı belirtilmişti.

OCHA, İsrail'in Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırılardan bu yana İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle bir yıl içinde en fazla Filistinlinin 2018'de hayatını kaybettiğine dikkati çekmişti.