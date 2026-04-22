22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
  • Katil İsrail Lübnan'da ateşkese rağmen saldırdı
Dünya

Katil İsrail Lübnan'da ateşkese rağmen saldırdı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Batı Bekaa bölgesinde geçici ateşkese rağmen insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 08:56
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA gece saatlerinde Batı Bekaa'ya bağlı Cubur bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

