  • Katil İsrail ordusu ateşkes kurallarına uymuyor: Lübnan'ın güneyinde yıkım sürüyor
Dünya

Katil İsrail ordusu ateşkes kurallarına uymuyor: Lübnan'ın güneyinde yıkım sürüyor

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurdu.

19 Nisan 2026 Pazar 17:11
Katil İsrail ordusu ateşkes kurallarına uymuyor: Lübnan'ın güneyinde yıkım sürüyor
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgal altına alınan bölgelere ilişkin bir harita paylaşıldı.

Açıklamada, beş birliğin deniz desteğiyle bölgede Hizbullah altyapısı olduğu iddia edilen yapıları imha etmeye devam ettiği ve bu bölge içerisinde karadan "operasyonlarına devam ettiği" bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, geçici ateşkese rağmen İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Bayyada ve Nakura beldelerinde bazı evleri gece yarısından sonra patlayıcılarla yıktığını kaydetmişti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

