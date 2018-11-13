İşgalci İsrail'in Gazze saldırısında şehit olanların sayısı 4'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşam Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısında yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Bununla birlikte, dünden bu yana şehit olanların sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Kudra, 8 yaralının sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Saldırılar devam ediyor

İsrail uçakları, birkaç saatlik aranın ardından Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı. Son saldırılarda Gazze'nin batısında hükümete ait bir emniyet merkezi ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerindeki iki askeri mevzisi hedef alındı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İsrail daha önceki saldırılarında aralarında El Aksa Televizyonunun da olduğu 6 binanın yıkılmasına sebep olmuştu.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (Makan), Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketler ile otobüsün hedef alındığı saldırılarda 30 İsraillinin yaralandığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Askalan'da (Aşkelon) bir binaya roket düşmesi sonucu bir İsraillinin öldüğünü, 1'inin de ağır yaralandığını açıkladı.El Aksa Televizyonu ise onlarca İsrail askerini taşıyan otobüsün hedef alındığı ana ilişkin görüntüleri yayınladı.

Kudra daha önceki açıklamasında İsrail'in saldırılarında 3 Filistinlinin şehit olduğunu, 9'unun yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu dün Gazze'den açılan ateş sonucu sınırın diğer tarafında bir otobüsün isabet aldığını duyurmuştu. Otobüsün vurulmasından kısa süre sonra İsrail uçakları, Gazze'ye hava saldırısı başlatmış, Gazze'den de çok sayıda roket sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatılmıştı.

Ordu, dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300'den fazla roket atıldığını, bu roketlerden büyük bir kısmının boş arazilere düştüğünü açıklamıştı.